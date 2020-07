Die Viennale 2020 ist gesichert

Auch wenn es andere technische Möglichkeiten gäbe, ist für die Viennale das Erlebnis des gemeinsamen Filme-Sehens im Kino unverzichtbar. Ebenso wichtig ist es, den sozialen und politischen Wert des Kinos als kulturelle Praxis zu betonen. Dies gebietet der Respekt vor der Kunstform, ihren Produktionsweisen und ihren Wiedergabetechniken.

Unter dieser Maßgabe arbeiten die Verwantwortlichen an der Umsetzung der Idee eines Festivals mit Filmen und Gästen sowie einigen Neuerungen und Veränderungen, die den geänderten Dynamiken in öffentlichen Räumen Rechnung tragen.

Das Festival wird vom 22. Oktober bis 1. November 2020 stattfinden; es endet also am Sonntag und ist somit heuer einmalig um drei Tage kürzer – und wird doch intensiver sein, denn die Viennale wird so viele Vorstellungen anbieten wie noch nie zuvor.