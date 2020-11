Diese Fehler haben sich in Serien eingeschlichen

Der vergessene Starbucks-Becher in Game of Thrones wird mit großer Wahrscheinlichkeit in die Seriengeschichte eingehen. Kaum ist die Aufregung abgeklungen und der Becher aus der Folge retuschiert, ist den GoT-MacherInnen der nächste Fehler passiert: Obwohl Jaime in der dritten Staffel seine rechte Hand verloren hat, ist sie auf einem Promo-Shot zu sehen.