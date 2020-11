"The Crown": 5 Ereignisse aus der 4. Staffel im Fakten-Check

Was ist Geschichte und was Fiktion?

"The Crown" ist keine Dokumentation, sondern eine fiktionale Serie, die auf wahren Begebenheiten basiert. Nicht alles, was bei der Verfilmung von solchen historischen Ereignissen letztendlich auf dem Bildschirm oder der Leinwand landet, ist auch wirklich so passiert. Oft ist es schwierig, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden, vor allem wenn für die Dramaserie höchst private Momente rekonstruiert werden müssen. Dann werden oft historisch belegte Fakten mit nicht ganz so gut belegten Gerüchten ausgeschmückt oder mitunter sogar Details erfunden.

Robert Lacey, der historische Berater bei "The Crown", hat es 2019 in einem Interview so formuliert: