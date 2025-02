Aller guter Dinge sind vier: Nach den überaus erfolgreichen ersten drei Staffeln nehmen "Diese Ochsenknechts" Natascha, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht mit Mann Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs die Zuschauer:innen in acht neuen Episoden mit in ihre Glamour-Welt und gewähren einzigartige Einblicke in ihr Privatleben.