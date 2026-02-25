Von Südafrika nach Lappland und Dubai, vom Landleben am Chianinahof in der Steiermark ab in die Glamour-Welt der TV-Veranstaltungen in Berlin, Köln & Co.: "Diese Ochsenknechts" sind zurück und starten in Staffel 5 wieder richtig durch. Mit dabei: Natascha, Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs

Das erwartet uns in Staffel 5 bei den Ochsenknechts

Nach der Familienversöhnung und dem Drama rund um Jimi geht es in der neuen Staffel für die Familie in den gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm – denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotential…

​​​​​​Deutlich harmonischer – aber mit kaum weniger Chaos – geht es unter den „Jungs“ zu: Auf Nino, Wilson und Jimi wartet ein Männertrip nach Lappland mit Abenteuergarantie. ​​​​​​Und zwischen zahlreichen Events, neuen Projekten auf und abseits des TV-Bildschirms und den Alltagsdramen können sich Fans der Promifamilie wieder auf spannende Einblicke in das Leben der Protagonist:innen freuen – wie gewohnt in offener, authentischer und herzlicher "Ochsenknechts"-Manier.

Die neue Staffel von "Diese Ochsenknechts" startet im Frühjahr 2026 auf Sky