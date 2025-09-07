Über weite Strecken war das erste Mutter-Sohn-Duell bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fast sechs Stunden lang wetteiferten Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) gegen Verona Pooth (57) und Sohn San Diego (21). Erst das letzte Spiel führte schließlich zur Entscheidung: Um 1.50 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten sich die Ochsenknechts durch und durften den Koffer mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro entgegen nehmen.

Jimi Blue Ochsenknecht witzelt über das Preisgeld

Beide Familien durften sich über reichlich Unterstützung ihrer Liebsten freuen. Im Publikum fieberten Franjo Pooth (56) mit sowie die weiteren Ochsenknecht-Kinder Cheyenne (25) und der erst kürzlich wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilte Jimi Blue (33). Moderator Matthias Opdenhövel (55) konnte sich einen Spruch nicht verkneifen und fragte den Schauspieler, ob er wohl einen Teil des Preisgeldes übernehmen werde. "Das bleibt dann bei mir", sagte der lachend.

Zum Auftakt der Show gab es aber erst einmal einen Riesenschreck: Gleich beim ersten Spiel verletzte sich Verona Pooth. Sie kippte mit dem "Kurbelauto" um und musste wegen starker Schmerzen im Backstagebereich behandelt werden. Dort erhielt sei ein Kühlpack für ihren Oberschenkel, mit dem sie weitermachen konnte. Mit Erfolg: Trotz des Unfalls gewannen die Pooths das Auftaktspiel.