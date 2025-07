Am 5. September 2025 wird Dieter Hallervorden 90 Jahre alt. Die ARD feiert den Jubilar aber schon vorher. Am 1. September zeigt Das Erste um 20:15 Uhr die abendfüllende Doku "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt". In der ARD-Mediathek gibt es den 90-Minüter schon einen Tag vorher zu sehen.

Die Doku verspricht Einblicke in Bereiche, "die bisher verschlossen waren". Gezeigt werden unter anderem Hallervordens Künstlergarderobe, sein Berliner Zuhause sowie seine legendäre Privatinsel in der Bretagne. Zudem kommt laut ARD erstmals auch seine Familie ausführlich zu Wort.