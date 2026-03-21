Einen Tag, nachdem Collien Fernandes (44) massive Vorwürfe gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) öffentlich gemacht hat, hat die Schauspielerin und Moderatorin nun ihr erstes TV-Interview zum Thema gegeben. In den "Tagesthemen" verdeutlichte Fernandes am Freitagabend, dass es ihr nicht um eine persönliche Abrechnung geht, sondern um den Kampf gegen ein juristisches System, das Opfer digitaler Gewalt im Stich lässt.

Auf die Frage, wie es ihr mit der öffentlichen Anklage gehe, antwortete Fernandes im Fernsehen sichtlich bewegt. Grundsätzlich helfe es ihr, mit der Last "nicht mehr alleine zu sein". Doch der Weg bis zu diesem Punkt war von schweren psychischen Belastungen gezeichnet. Fernandes offenbarte, dass sie sich aufgrund der Vorfälle in eine langjährige psychotherapeutische Behandlung begeben musste. "Ich musste das sehr intensiv therapeutisch aufarbeiten", erklärte sie und betonte, dass viele Menschen das traumatische Ausmaß digitaler Gewalt unterschätzen würden. Für sie sei klar: "Digitale Gewalt ist reale Gewalt."

Die Vorwürfe gegen Ulmen wiegen schwer: Er soll über Jahre hinweg Fake-Profile erstellt und Deepfake-Videos mit pornografischem Inhalt verbreitet haben, die Fernandes täuschend ähnlich sehen. "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut", zitiert der "Spiegel" die Schauspielerin. Dass sie nun öffentlich darüber spricht, sieht sie auch als Schutzmaßnahme. Gerade bei Tätern, die "überhaupt keinen Unrechtssinn" besäßen, müsse die Gesellschaft als Korrektiv fungieren und dem Täter den Spiegel vorhalten.