Collien Fernandes (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) und machte diese in einem "Spiegel"-Bericht öffentlich . Die Schauspielerin erhielt in den sozialen Medien von vielen Promis Zuspruch. Auf ihre Anschuldigungen hat nun auch ProSieben reagiert .

Sie spielen in der Serie ein Ex-Ehepaar

"Aufgrund der aktuellen Situation hat Joyn am 19. März 2026 die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Serie 'Jerks', in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline genommen", erklärte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer auf Nachfrage von spot on news. "Unabhängig davon gilt eine wichtige Säule des Rechtsstaatsprinzips: die Unschuldsvermutung."

In der Comedy-Serie spielt Ulmen neben Fahri Yardim (45). "jerks." war erstmals 2017 zu sehen, zunächst bei Maxdome, später bei Joyn. Im Februar 2023 startete die finale fünfte Staffel der von Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures entwickelten Serie exklusiv bei Joyn Plus+. Die Serie handelt von der Freundschaft der beiden Hauptdarsteller, die sich scheinbar selbst als Christian und Fahri spielen, und deren Alltagsproblemen und peinlichen Katastrophen. Jede Episode stellt eine Mischung aus nacherzählten Begebenheiten und fiktiven Elementen dar, alle Dialoge sind dabei improvisiert. Collien Fernandes tauchte in mehreren Episoden als Christians Ex-Frau auf. Weitere Rollen übernahmen Emily Cox (41) oder Pheline Roggan (44).

Die Serie wurde dreimal mit dem Deutschen Comedypreis, einmal mit dem Deutschen Fernsehpreis und einmal mit der Romy ausgezeichnet.

Ulmen und Fernandes hatten 2011 geheiratet, im Jahr darauf kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2023 zog die Familie nach Spanien. Im September 2025 machten sie schließlich ihre Trennung öffentlich.