"Dirty Daddy": Erster Trailer zum Bob-Saget-Tribut veröffentlicht

Der Comedian und Schauspieler Bob Saget war ein wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Comedy-Welt. Dementsprechend schwer wurde die Comedy-Szene erschüttert, als er Anfang des Jahres plötzlich verstarb.

Um Abschied zu nehmen, wurde eine Art Stand Up-Show produziert, in der viel über, aber auch – in einer Art und Weise – mit ihm gelacht wurde. Dadurch wurde Saget geehrt, wie er es gewollt und geliebt hätte. Aus dieser Idee ist ein neues Netflix-Special mit dem Namen "Dirty Daddy: The Bob Saget Tribut" entstanden.

Wie "Deadline" mitteilt, ist dazu der starbesetzte Trailer veröffentlicht worden. Seht ihn hier: