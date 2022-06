"Locke & Key": Trailer zu Staffel 3 der Netflix-Serie

"Locke & Key" basiert auf der gleichnamigen Fantasy-Horror-Graphic-Novel von Joe Hill und Gabriel Rodríguez.

In der Netflix-Serie zieht Familie Locke in das Anwesen des Patriarchen Rendell. Dort entdecken sie eine Reihe von Schlüsseln, die Türen zu magischen Welten öffnen – und dabei stoßen sie aber leider auch auf dämonische Wesen, die alles dafür tun, um in den Besitz ebendieser Schlüssel zu kommen.

In den ersten zwei Staffeln haben die Familienmitglieder bereits ihr Bestes gegeben, um ihre Gegner so gut es geht zu besiegen. In der dritten Staffel steht ihr finaler Kampf gegen das Böse an. Einen weiteren Einblick erhaltet ihr im Trailer zur abschließenden Staffel.