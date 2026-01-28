40 Jahre nach dem Kultfilm schlüpft sie wieder in ihre legendäre Rolle. Der Filmdreh soll noch heuer starten.

Fans des Tanzfilm-Klassikers "Dirty Dancing" von 1987 dürfen sich freuen: Das Filmstudio Lionsgate hat nun verkündet, dass das lang erwartete Sequel nun endlich konkrete Formen annimmt, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach sollen die Dreharbeiten noch 2026 beginnen. Für die Produktion hat das Studio zwei echte Schwergewichte an Bord geholt: Nina Jacobson und Brad Simpson, die bereits für Blockbuster wie "Die Tribute von Panem" und "Crazy Rich Asians" verantwortlich zeichneten, werden das Projekt betreuen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kim Rosenstock, die für ihre Arbeit bereits Emmy- und Golden-Globe-Nominierungen erhielt und 2025 den Humanitas Prize gewann.

Jennifer Grey über ihre Rückkehr Dass Jennifer Grey (65) erneut in die Rolle der Frances "Baby" Houseman schlüpfen wird, für die sie einst eine Golden-Globe-Nominierung erhielt, stand bereits seit der ersten Ankündigung auf der CinemaCon 2022 in Las Vegas fest. Die Schauspielerin wird zudem als Executive Producer fungieren. In einem Statement äußerte sich Grey zu ihrer Rückkehr: "Die Rolle der Baby hat einen sehr tiefen und bedeutungsvollen Platz in meinem Herzen eingenommen, so wie bei vielen Fans über die Jahre." Sie habe sich lange gefragt, wo Baby nach all den Jahren stehen könnte und wie ihr Leben heute aussähe. "Aber es hat Zeit gebraucht, die richtigen Leute zu versammeln, denen ich zutrauen konnte, auf dem Vermächtnis des Originalfilms aufzubauen - und ich freue mich zu sagen, dass das Warten bald ein Ende haben wird!"

Der Originalfilm wurde zum Kult Im Original von 1987 verbrachte die naive Baby den Sommer mit ihrer Familie in einem Resort in den Catskills - und sorgte prompt für Aufruhr, als sie sich in den Tanzlehrer Johnny Castle verliebte. Die Rolle des charismatischen Tänzers spielte Patrick Swayze, der 2009 verstarb. Wer neben Grey im Sequel zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Schauspielerin selbst brachte bei einem Auftritt in der "Drew Barrymore Show" allerdings einen prominenten Namen ins Spiel: Harry Styles (31) würde sie gerne in einer Rolle sehen. Außerdem versprach sie damals, der neue Film werde "Tanzen", "Musik" und "Sex" bieten.