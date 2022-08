Patrick Swayze wäre 70: Sieben Spannende Fakten zum Star

1. Er konnte seine Filmpartnerin nicht ausstehen

Patrick Swayze tanzte sich 1987 in "Dirty Dancing" als Johnny Castle in die Herzen der Zuschauer. Er spielt darin einen Tanzlehrer in einer Ferienanlage, in der Frances "Baby" Houseman, gespielt von Jennifer Grey (62), mit ihrer Familie den Sommer verbringt. Während es zwischen den Figuren im Film ordentlich knistert, sah das am Set ganz anders aus.

So schilderte Swayze in seiner Biografie, dass er mit seiner Kollegin nicht gut auskam. Auch Grey gestand später, mit dem Schauspieler keine guten Erfahrungen gemacht zu haben. Die beiden standen im Film "Die rote Flut" (1984) schon gemeinsam vor der Kamera. In der Show "The View" erzählte die Ex-Verlobte von Johnny Depp (59), dass sie ihn damals als "Macho" wahrgenommen habe, der ihr Streiche spielte. Eigentlich wollte sie danach nie wieder mit ihm zusammenarbeiten. Doch bei den Testaufnahmen für "Dirty Dancing" habe er sich bei ihr entschuldigt.