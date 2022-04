Amazon Freevee: Neuer kostenloser Streamingdienst startet bald

Was wird geboten?

Wie bei vielen anderen Anbietern gibt es auch bei Amazon Freevee Produktionen, die exklusiv dort zu sehen sein werden. Zu den Originals gehört unter anderem "Bosch: Legacy", ein Spin-off zur hauseigenen Serie "Bosch", das in den USA und in Großbritannien am 6. Mai seine Premiere feiert. Hinzu kommt etwa die Comedy-Serie "Sprung" von Greg Garcia (52, "My Name Is Earl").