Über den November und Dezember hinweg wird auf Disney+-Österreich jede Woche eine neue Serie oder ein neuer Film starten, darunter Marvels "Hawkeye" am 24. November, Ridley Scotts "The Last Duel" am 1. Dezember und "Encanto" am 24. Dezember.

Aber auch im kommenden Jahr kündigt sich ein reichhaltiges Programm an: Zu den Originals, auf die wir uns bei Disney+ 2022 freuen dürfen, gehören diese 14 Titel.