"Star" auf Disney+: Alle Highlights im Überblick

Alle Filme und Serien von Disney+ Star im Überblick

SERIEN

24 Staffel 1-8

24: Live Another Day Staffel 1

24: Legacy Staffel 1

9-1-1 Staffel 1-3

Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI Staffel 1-9

Alles Betty Staffel 1-4

American Dad Staffel 1-15

Atlanta Staffel 1

Big Sky (Star Original) Neustart

Black-ish Staffel 1-6

Bloody Tales of the Tower Staffel 1

Bones - Die Knochenjägerin Staffel 1-12

Brothers & Sisters Staffel 1-5

Buffy - Im Bann der Dämonen Staffel 1-7

Burn Notice Staffel 1-7

Castle Staffel 1-8

Code Black Staffel 1-3

Cougar Town Staffel 1-6

Desperate Housewives Staffel 1-8

Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Staffel 1-4

Family Guy Staffel 1-17

Feud – Die Feindschaft zwischen Bette und Joan Staffel 1

Firefly – Der Aufbruch der Serenity Staffel 1

Flashforward Staffel 1

Glee Staffel 1-6

Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Staffel 1-16

Helstrom (Star Original) Neustart

High Fidelity Staffel 1

How I Met Your Mother Staffel 1-9

Immer wieder Jim Staffel 1-8

Lance Mini-Serie Lie to Me Staffel 1-3

Lost Staffel 1-6

Love, Victor (Star Original) Neustart

Mars Staffel 1-2

Perception Staffel 1-3

Prison Break Staffel 1-5

Raising Hope Staffel 1-4

Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr Staffel 1-2

Revenge Staffel 1-4

Rosewood Staffel 1-2

Scandal Staffel 1-7

Scream Queens Staffel 1-2

Scrubs - Die Anfänger Staffel 1-9

Sleepy Hollow Staffel 1-4

Snowfall Staffel 1-3

Solar Opposites (Star Original) Neustart

Sons of Anarchy Staffel 1-7

Terra Nova Staffel 1

The Cleveland Show Staffel 1-4

The Fosters Staffel 1-5

The Gifted Staffel 1-2

The Killing Staffel 1-4

The Walking Dead Staffel 1-9, Staffel 10 (16 Folgen)

You're the Worst Staffel 1-5

SPECIALS

9/11 Firehouse

Hitler's Battle against the Press

LA 92

Maradona Confidential

Bomb Hunters

FILME

42 to 1

96 Hours

Absolutely Fabulous: Der Film

Adam - Eine Geschichte über zwei Fremde. Einer etwas merkwürdiger als der Andere…

Agent 00 - mit der Lizenz zum Totlachen

Akte X – Der Film

Akte X – Jenseits der Wahrheit

Al Pacino's Looking for Richard Alamo

Alles Routine

Alles, was wir geben mussten

Annapolis - Kampf um Anerkennung

Another Earth

Aquamarin

Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten

Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil

Auf Messers Schneide – Rivalen am Abgrund

Aus nächster Nähe

Ausnahmezustand

Außer Kontrolle

Australia

Bachelor Party

Bad Company

Bad Company - Die Welt ist in guten Händen

Be Water

Best Exotic Marigold Hotel

Best Exotic Marigold Hotel 2

Big Trouble in Little China

Billy Bathgate

Black Nativity

Borat - Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen Boys don't cry

Braveheart

Bridge of Spies – Der Unterhändler

Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung

Brothers in Exile

Brown Sugar

Bubble Boy - Leben hinter Plastik

Buffy – Der Vampir-Killer

Bulworth

Can’t Buy Me Love

Casanova

Chasing Tyson

Cleopatra

Club Mad

Cocktail Cocoon II – Die Rückkehr

Commando

Con Air

Confetti – Heirate lieber ungewöhnlich

Crimson Tide: In tiefster Gefahr

Cyrus – Meine Freundin, ihr Sohn und ich

Daddy Cool

Damien – Omen II

Darjeeling Limited

Dark Water − Dunkle Wasser

Das Bankentrio

Das Haus am Fluss

Das Omen

Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Das Zweite Gesicht

Davor und danach − und nichts ist wie es war

Deadpool

Deion's Double Play

Der 13te Krieger

Der Feind in meinem Bett

Der große Trip - Wild

Der Guru

Der letzte König von Schottland – In den Fängen der Macht

Der Marsianer

Der Rosenkrieg

Der scharlachrote Buchstabe

Der schmale Grat

Der Sprung nach oben

Der Staatsfeind Nr. 1

Der Tag an dem die Erde stillstand

Der Teufel trägt Prada

Der Zufalls-Dad

Dido Elizabeth Belle

Die Abbotts – Wenn Hass die Liebe tötet

Die Bienenhüterin

Die blonde Versuchung

Die Braut die sich nicht traut

Die Bücherdiebin

Die doppelte Nummer

Die Fährte des Grauens

Die Familie Stone - Verloben verboten

Die Farbe des Geldes

Die Fliege

Die Journalistin

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Die Royal Tenenbaums

Die Schadenfreundinnen

Die Schlacht um den Planet der Affen

Die Stooges - Drei Vollpfosten drehen ab

Die Tiefseetaucher

Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone

Die Waffen der Frauen

Dom Hemingway

Dragonball Evolution

Dreizehn

Drive Me Crazy

Durchgeknallt und auf der Flucht

Ed Wood

Ein gutes Jahr

Ein Mann - ein Mord

Eine Affäre zu viert

Enemy Mine - Geliebter Feind

Exodus - Götter und Könige

Familie Johnson geht auf Reisen

Fever Pitch - Ballfieber

Firestorm – Brennendes Inferno

French Connection - Brennpunkt Brooklyn

Freundinnen

Fright Night (2011)

From Hell

Ganz weit hinten

Gefährten

Geliebte Lügen

Gentlemen Broncos

Genug gesagt

Getäuscht

Gewagtes Spiel

Good Morning, Vietnam

Grand Budapest Hotel

Gun Shy Here on Earth

Hexenjagd

High Fidelity

Hitchcock

Hitman – Jeder stirbt alleine

Hitman: Agent 47

Höllenfahrt der Poseidon

Hope Springs - Die Liebe deines Lebens

I Love You, Beth Cooper

I Origins - Im Auge des Ursprungs

I, Robot

Ich und Earl und das Mädchen

Idiocracy

In den Schuhen meiner Schwester

Independence Day

Independence Day: Wiederkehr

Jede Menge Ärger

Jeder hat Angst vor irgendwas...

Jennas Kuchen - Für Liebe gibt es kein Rezept

Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack

Jenseits der Unschuld

Jimmy Hoffa

Jordan Rides The Bus

Just Wright - In diesem Spiel zählt jeder Treffer

Kein Ort ohne dich

Kingsman: The Secret Service

Kissing Jessica

Komm und sieh das Paradies

Kung Pow: Enter the Fist Ladykillers

Last Dance

Liebe im Gepäck

Like Mike

Logan - The Wolverine Mad

Love: Volle Leidenschaft

Männerzirkus

Margaret

Margos Spuren

Martha Marcy

May Marlene

Mash Master and Commander – Bis ans Ende der Welt

Max Payne

Maze Runner - Die Auserwählten in Der Brandwüste

Maze Runner: Die Auserwählten im Labyrinth

Medicine Man – Die letzten Tage von Eden

Meine Liebe zu Joseph Lees

Melinda und Melinda

Men of Honor

Metro - Verhandeln ist reine Nervensache

Miami Rhapsody: Heiße Nächte in Florida

Miller’s Crossing

Mission: Possible – Diese Kids sind nicht zu fassen!

Mission: Rohr frei!

Mistress America

Moulin Rouge

Mystery - New York: Ein Spiel um die Ehre

Nature Boy

New York Taxi

Nix zu verlieren

No Mas

Notorious B.I.G.

Ohne Worte

Oscar und Lucinda

Our Family Wedding Pathfinder – Fährte des Kriegers

Planet der Affen (1968)

Planet der Affen (2001)

Planet der Affen: Revolution

Planet der Affen: Prevolution

Powder

Predator

Predator 2

Pretty Woman

Quiz Show

Rache ist sexy

Ravenous – Friss oder stirb

Rendezvous mit einem Engel

Robin Hood - Ein Leben für Richard Löwenherz

Ruby Sparks: Meine fabelhafte Freundin

Rushmore

Schneesturm im Paradies

Schwer verliebt

Sechs Tage, Sieben Nächte

Signs - Zeichen

SIMON BIRCH: Ein kleiner Held und sein außergewöhnliches Schicksal

Snowy River

Solaris

Soul Food

Speed

Speed 2 – Cruise Control

Spy - Susan Cooper Undercover

Starship Troopers

Steinzeit Junior

Stirb Langsam

Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben

Stirb langsam - Jetzt erst recht

Stirb langsam 2

Stirb langsam 4.0

Stoker: Die Unschuld endet

Super Troopers - Die Superbullen

Surrogates - Mein zweites Ich

Swing Kids

Tango gefällig?

Teen Lover

The Drop - Bargeld

The East

The Fab Five

The Great White Hype

The Marine

The Namesake - Zwei Welten, eine Reise

The Pyramid – Grab des Grauens

The Ringer

The Rocker – Voll der (S)Hit

The Sessions - Wenn Worte berühren

The Sitter

The Village – Das Dorf

The Watch - Nachbarn der 3. Art

Titan A.E.

Tödliche Geschwindigkeit

Tombstone

Toys

Trance - Gefährliche Erinnerung

Traumpaare

Unbreakable - Unzerbrechlich

Unstoppable – Außer Kontrolle

V.I. Warshawski – Detektiv in Seidenstrümpfen

Verbrechen verführt

Verrückt nach Mary

Verrückt/Schön

Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn

Voll verheiratet

Volltreffer – Ein Supercoach greift durch

Von Ryans Express

Wächter der Nacht - Nochnoi Dozor

Waiting to Exhale: Warten auf Mr. Right

Waking Life

Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?

Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden

Weiße Jungs bringen’s nicht

What's Love Got to Do with It

When a Man Loves a Woman − Eine fast perfekte Liebe

Wie ein Licht in dunkler Nacht

William Shakespeares Romeo & Julia

Willkommen in Cedar Rapids

Win Win

Woman on Top

Zoff in Beverly Hills

Zum Töten freigegeben

Zwei Banditen

Zwölf Runden