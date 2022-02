"Django & Django" bei Netflix: Tarantino über den Italowestern

"Once Upon A Time.. In Hollywood" Extended

In ausführlichen Interviews kommen in der Doku drei verschiedene Personen zu Wort: Zunächst ist das der wie immer vor Geschichten nur so übersprudelnde Quentin Tarantino, dem man hier gebannt zuhören wird.

Gleich zu Beginn erzählt er über die Italien-Episode aus seinem "Once Upon A Time.. In Hollywood", die er eigentlich viel umfangreicher geplant hatte. So werden wir zu ZeugInnen eines fiktiven Abendessens mit der Figur des Western-Darstellers Rick Dalton (DiCaprio) und Corbucci.