"Once Upon A Time in Hollywood": Tarantino macht (fast) auf Jarmusch

Tarantino geht es diesmal langsam an

"Once Upon a Time in Hollywood", der neunte Film des Star-Regisseurs, beginnt mit einer nüchternen Reprise der Karriere des abgehalfterten Schauspielers Rick Dalton in Form einer Trailer-Show. Das ist schon irgendwie typisch Tarantino, aber nicht wirklich mitreißend. Im weiteren Verlauf des Films gibt es wieder ein paar ausgefeilte Dialoge, aber die faszinierende Rahmenhandlung fehlt diesmal weitgehend. Erst ganz zum Schluss kommt Tarantino in gewohnter Weise zur Sache.

Wer sich also vom neuen Tarantino-Film wieder einen atemberaubende Action-Plot erwartet, garniert mit detailreichem Gequatsche und blutiger Gewalt, wird diesmal wohl enttäuscht werden. Viele werden jetzt denken: Das wurde auch über "Jackie Brown" (1998) gesagt. Nein! Nein! Und nochmal: Nein! So ist das nicht gemeint. In diesem (für Tarantino-Verhältnisse) zwar recht ruhigen Film passiert so viel mehr als in "Once Upon A Time in Hollywood". Von der ersten Sekunde an zieht uns Tarantino in den Bann seiner smart erzählten Heist-Story.

Hingegen beginnt "Once Upon A Time in Hollywood" weder mit einem Knall, noch wird die darauffolgende Geschichte besonders ausgefeilt erzählt. Wir begleiten Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio) und seinen besten Freund Cliff Booth ( Brad Pitt) an zwei Tagen im Februar des Jahres 1969 durch Los Angeles. Ziemlich linear und weitgehend ohne echte Action. Letztere wird von Tarantino immerhin durch spektakulär gefilmte Autofahrten durch das alte Hollywood kompensiert, hinterlegt mit einem wie immer markanten Soundtrack. Die von vielen Kritikern zitierte Hymne Tarantinos auf das Hollywood seiner Kindheit findet vor allem visuell statt. Viele Szenen dienen nur dazu, Los Angeles so auferstehen zu lassen, wie er es in Erinnerung hat. Zur Handlung tragen sie oft wenig bei.