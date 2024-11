"Nicht nur Notfallmedizin ist Teamwork, sondern auch die Zusammenarbeit mit VOX! Ich freue mich auf mehr Doc Caro bei meinem Lieblingssender", schwärmt die bekannte Notfallmedizinerin . Aktuell ist Holzner noch in Staffel zwei zu sehen, die am 20. November zu Ende geht. In der vorerst letzten Folge stellt sie sich unter anderem der Herausforderung einer Höhenrettung.

Doc Caro war zunächst auf Social Media aktiv

Dr. Carola Holzner ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfall- und Intensivmedizin. Als "Doc Caro" wurde die zweifache Mutter mit ihren YouTube- und Instagram-Kanälen bekannt, in denen sie ihr medizinisches Wissen teilt. Während der Corona-Krise war sie in vielen Talkshows zu Gast. 2022 lief in Sat.1 ihre Doku-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz", die nach nur einer Staffel überraschend eingestellt wurde. Im Januar 2023 teilte die RTL-Sendergruppe dann mit, dass die TV-Ärztin bei VOX eine "neue, exklusive Heimat gefunden" habe.