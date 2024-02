Wissenswertes aus der Praxis der Rettungskräfte

Abgesehen von den unterhaltsamen und rührenden zwischenmenschlichen Geschichten erfährt man in der neuen Arztserie auch viel Wissenswertes aus dem Arbeitsalltag dieser Berufe. "Ohne Feuerwehr kein Rettungsdienst", heißt es etwa an einer Stelle über das Teamwork zwischen Notarzt und Feuerwerk. "Keine Hilfe ohne Auftrag", sprich, es kann nicht gegen den Willen eines Menschen geholfen werden. Oder: "Piu [Feuerwehr-Chef, Anm.d.Red.] sagt immer, wir sollen den Leuten nicht direkt ins Gesicht schauen, wenn es nicht sein muss - Selbstschutz", erklärt Feuerwehrmann Markus Probst (Max Hemmersdorfer, geb. 1985) der Neuen an einer schlimmen Unfallstelle.

Das TV-Publikum erfährt aber auch, was eine "F-Diagnose" ist und wie man unauffällig den Puls seines Gegenübers messen kann. "Nimmst du grad meinen Puls?", fragt Markus, als er Nina die Hand gibt und sie dabei einen Finger an entsprechender Stelle platziert. Das wenig romantische Notarzt-Bett in einer Kammer der Wache direkt neben den Einsatzfahrzeugen lädt zwar nicht gerade zum Träumen ein. Nichtsdestoweniger sind die zarten Flirtversuche zwischen besagtem Feuerwehrmann Markus, dem charmanten Womanizer der Feuerwache, und Ärztin Nina süß anzusehen.