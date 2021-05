2015 wurde Tilda Swinton in "Doctor Strange" als die Älteste besetzt. Marvel ist für diese Entscheidung schon in der Vergangenheit kritisiert worden, da die Figur in den Comics als alter, asiatischer Mann dargestellt wurde. Bereits in einem Interview aus dem Jahr 2017 mit "The Daily Beast" erklärte Marvel-Chef Kevin Feige seine Beweggründe.

Er habe das rassistische Klischee des alten, asiatischen Kampflehrers brechen wollen. Auch eine asiatische Frau zu besetzen schien ihm unpassend, da es das Narrativ der "Drachen-Frau" reproduzieren würde.