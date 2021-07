Die 13. Staffel der am längsten laufenden Science-Fiction-Serie der Welt (seit 1963) soll in diesem Jahr starten, der genaue Termin ist aber noch nicht bekannt. Das Team um "Doctor Who" muss sich erneut außerirdischen Bedrohungen stellen. Als erste Frau in der Geschichte der Kultserie hatte Whittaker 2017 die Hauptrolle als außerirdischer Timelord übernommen.