Schon im Dezember 2023 kündigte Rapper 50 Cent (49) ein Dokumentarprogramm über Sean "Diddy" Combs (54) an. Nach Combs' Verhaftung am 16. September in New York berichtet jetzt das US-Branchenmagazin "Variety", dass die geplante, noch unbetitelten Dokumentarserie beim internationalen Streamingdienst Netflix eine Heimat finden wird. 50 Cent selbst teilte den Bericht auf seinem offiziellen Instagram-Account.