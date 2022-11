Das sind die 5 besten Dokumentarfilme über Rapper:

In den frühen 70ern wächst Tupac Shakur als Sohn einer Black-Panther-Aktivistin in vergleichsweise bürgerlicher Umgebung zu einem jungen Kunstfreund heran, der sogar zu Kate Bush das Ballettbein schwingt, bevor er zum Propheten der Straßengewalt avanciert. Tupac besingt erfolgreich zahlreiche Tonträger, spielt in Hollywoodfilmen und wandert mehrfach in den Bau, bevor ihn 1998 der Heldentod auf den Straßen von Las Vegas ereilt.

Es wurde zwar bereits versucht, Tupacs Leben in "All Eyez on Me" fiktional zu verfilmen, doch das Ergebnis war miserabel. Das beste filmische Vermächtnis zum Ausnahmekünstler ist die Doku "Tupac: Resurrection", in der zahlreiche noch nie veröffentlichte Privataufnahmen zu sehen sind.

"Tupac: Resurrection" ist zurzeit nur als DVD verfügbar. Hier geht's direkt zu "Tupac: Resurrection"!