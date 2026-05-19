Dolph Lundgren: Gastrolle im neuen "Masters of the Universe"

Dass Dolph Lundgren eine kleine Rolle in dem Reboot spielen würde, war bereits bekannt. Im Rahmen der Premierenfeier verriet der "Rocky IV"-Schurke nähere Details zu seinem Auftritt.

Fast 40 Jahre, nachdem er in der ersten Kinoadaption von "Masters of the Universe" den He-Man spielte, hat Dolph Lundgren (68) den imaginären Staffelstab übergeben. Bei der Premierenfeier der Neuverfilmung posierte er auf dem roten Teppich mit dem neuen He-Man Nicholas Galitzine (31). Für die Kameras reckte der gebürtige Schwede die linke Faust in die Luft.

Dolph Lundgren: Cameo war "surreales Erlebnis"

"An einer Stelle im Film, als er einen entscheidenden Rat braucht, tauche ich auf und gebe ihm diesen Rat, gerade als er ihn am dringendsten braucht", sagte Lundgren über seine Szene mit dem neuen He-Man Nicholas Galitzine. "Es war ein surreales Erlebnis, daran zu arbeiten, denn es war, als würde ich mit einer jüngeren Version von mir selbst sprechen", so die 80er-Ikone in einem mittlerweile gelöschten Video von "Variety" auf X.

Die Fan-Seite "He-Mania" hatte vorher enthüllt, dass Lundgrens Cameo nicht auf He-Mans Heimatplaneten Eternia spielen würde, sondern auf der Erde. Lundgren werde in einem Fitnessstudio auf Galitzine treffen und ihm Tipps geben.

In der "Masters of the Universe"-Neuverfilmung landet Prinz Adam, der nach einem Angriff des Schurken Skeletor auf Eternia auf der Erde. Jahre später findet er das Schwert von Greyskull, das ihn in He-Man verwandelt. Er reist auf seinen Heimatplaneten, um Skeletor zu besiegen.

Dolph Lundgren spielte 1987 den He-Man in der ersten Realverfilmung der 1982 gestarteten Spielzeugreihe von Mattel. Die Verfilmung ist unter vielen Fans aber verhasst, da sie sich weit von der Mythologie der Actionfiguren und der dazugehörigen TV-Animationsserie entfernt. Die neue Kinoadaption, die in Deutschland am 4. Juni anläuft, ist enger an den Originalen orientiert.