Im Fantasy-Blockbuster von Amazon MGM spielt Nicholas Galitzine He-Man und Jared Leto wird Skeletor.

Amazon MGM hat den Trailer zu dem neuen Kinoepos "Masters of the Universe" veröffentlicht. Der Live-Action-Film ist eine Adaption der animierten TV-Serie "He-Man - Tal der Macht" von Mattel, die im Jahr 1983 startete. In dem neuen Film kämpft Nicholas Galitzine (31) in der Hauptrolle als muskelbepackter, schwertschwingender He-Man, um seinen Planeten Eternia vor Skeletor und dessen Schergen zu retten. Skeletor wird von Jared Leto (54) gespielt. Regie führt Travis Knight (52).

Trailer zeigt Starbesetzung Neben Galitzine und Leto spielen Camila Mendes als Teela, Alison Brie als Evil-Lyn, Morena Baccarin als The Sorceress, Idris Elba als Duncan, James Purefoy als König Randor, Charlotte Riley als Königin Marlena, Sam C. Wilson als Trap Jaw und Sasheer Zamata als Suzie mit. Weitere Darsteller sind Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hafthor Bjornsson, Kojo Attah, John Xue Zhang und Christian Vunipola.

Handlung bleibt Serie größtenteils treu Der Trailer zeigt, dass sich der Film stark auf Nicholas Galitzine als He-Man fokussieren wird. Als Kind wurde Prinz Adam auf der Erde versteckt und vom magischen Schwert seiner Vorfahren getrennt. Erst als junger Erwachsener findet er das Schwert wieder und kehrt auf seinen Heimatplaneten Eternia zurück, um sein wahres Schicksal anzunehmen und als mächtigster Mann des Universums sein Land zu verteidigen. Prinz Adam kann sich mithilfe des Zauberschwerts in He-Man verwandeln und mit seinen übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten gegen die finsteren Mächte von Bösewicht Skeletor kämpfen.

Nach einigen Wechseln landete das Projekt bei Amazon MGM Masters of the Universe wird von Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films und Escape Artists produziert und von Amazon MGM vertrieben. Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch von Escape Artists, die das Projekt seit 2010 entwickeln, fungieren als Produzenten. Das Drehbuch stammt von Chris Butler. Nach zahlreichen Wechseln bezüglich Produktionsfirmen, Regisseuren und Besetzungen landete das lang erwartete Live-Action-Projekt schließlich 2023 bei Amazon MGM. Travis Knight und Chris Butler wurden im Februar 2024 offiziell als Regisseur und Drehbuchautor bestätigt. Die Hauptdreharbeiten begannen Anfang 2025 in London. "Masters of the Universe" startet am 5. Juni 2026 weltweit in den Kinos.