Donald Trump: Mit diesen Cameo-Auftritten in Filmen und Serien wurde er berühmt

Wer ist Mr. Cutty? (1996)

Whoopi Goldberg gilt ja heute nicht gerade als Trump-Fan. Trotzdem hatte Donald Trump im Jahr 1996 gleich in zwei ihrer Filme Cameo-Auftritte als er selbst, nämlich in der Basketball-Komödie "Eddie" und in der Business-Comedy "Wer ist Mr. Cutty?". Außerdem tauchte Trump im selben Jahr auch in einer Episode der TV-Sitcom "Die Nanny" auf.

Studio 54 (1998)

In dem Filmdrama rund um den legendären New Yorker Nachtclub "Studio 54", in dem Prominente wie Andy Warhol die Nächte durchfeierten, taucht Trump als VIP-Gast auf. Im selben Jahr hatte er auch einen Cameo-Auftritt als er selbst in der TV-Sitcom "Chaos City" mit Michael J. Fox als rechte Hand des New Yorker Bürgermeisters.

Sex and the City (1999)

Trump hatte in der populären HBO-Serie rund um die New Yorkerin Carrie Bradshaw und ihre Freundinnen Charlotte, Miranda und Samantha mehrere Cameo-Auftritte, aber die eindeutig beste Episode trägt den Titel "The Man, the Myth, the Viagra" (die 8. Episode der 2. Staffel mit dem deutschen Titel: "Wunder gibt es immer wieder"): Darin beginnt Samantha eine Affäre mit dem 72-jährigen und schwerreichen Ed, der zudem der einzige Freund von Donald Trump zu sein scheint.