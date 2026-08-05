Zum Auftakt der neuen Staffel von „Donauinsel – Leiwand am Eiland“ zeigt sich die Insel von ihrer sommerlichen Kultseite: Sobald die Temperaturen steigen und die Stadt flimmert, wird das Eiland zum Hotspot von unverwechselbaren Sommermomenten.

Hitze, Kultfiguren und ein Lebensgefühl, das man in Wien nur hier findet. Im Mittelpunkt steht die legendäre U6 Sommerstation bei der Station „Neue Donau“: Nicht einfach ein Würstelstand, ein Treffpunkt, an dem gefeiert wird, wie nur die Inselgemeinde feiern kann. Hier sorgt Matti alias Elvis aus Floridsdorf seit Jahren mit seinem einmaligen Gesang für Stimmung: „Ein, zwei Getränke sind immer gut zum in Takt kommen. Den Rest machen dann eigentlich die Leute.“ Mit jeder Performance weckt er bei seinem Publikum Erinnerungen und bringt regelmäßig langjährige Fans ins Schwärmen.