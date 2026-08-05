„Donauinsel – Leiwand am Eiland“: Was bringt die neue Staffel?
Zum Auftakt der neuen Staffel von „Donauinsel – Leiwand am Eiland“ zeigt sich die Insel von ihrer sommerlichen Kultseite: Sobald die Temperaturen steigen und die Stadt flimmert, wird das Eiland zum Hotspot von unverwechselbaren Sommermomenten.
Hitze, Kultfiguren und ein Lebensgefühl, das man in Wien nur hier findet. Im Mittelpunkt steht die legendäre U6 Sommerstation bei der Station „Neue Donau“: Nicht einfach ein Würstelstand, ein Treffpunkt, an dem gefeiert wird, wie nur die Inselgemeinde feiern kann. Hier sorgt Matti alias Elvis aus Floridsdorf seit Jahren mit seinem einmaligen Gesang für Stimmung: „Ein, zwei Getränke sind immer gut zum in Takt kommen. Den Rest machen dann eigentlich die Leute.“ Mit jeder Performance weckt er bei seinem Publikum Erinnerungen und bringt regelmäßig langjährige Fans ins Schwärmen.
Kultiger Eisverkäufer und Menschenfreundin
Doch die Donauinsel bietet weit mehr als eine Bühne für Wiener Originale. Sie ist ein Ort, an dem ein eigenes Lebensgefühl entsteht. Ein junger Eisverkäufer namens Emanuel wird an heißen Tagen zum Publikumsliebling, während andere im Wasser abkühlen oder am Ufer weiterfeiern. Für ihn ist die Insel „ein Freund - egal was ich mache, ich ziehe immer wieder zurück“. Manche zeigen beeindruckende Fähigkeiten von asiatischen Kampfkünsten bis hin zu professionellem Dosen‑Sammeln.
Für berührende Momente sorgt Gabi, die seit Jahren am selben Platz sitzt. Immer freundlich und präsent. In der ersten Folge wartet sie auf einen obdachlosen Bekannten, dem sie Kleidung versprochen hat - eine kleine Geste, die zeigt, wie viel Herz auf der Donauinsel tatsächlich steckt. „Und jetzt gehe ich Pfandflaschen suchen und mit dem Geld gehe ich etwas einkaufen [für die Obdachlosen], damit sie was haben.“ Gabi macht aus dem was andere wegwerfen, eine Spende für Bedürftige.
„Donauinsel – Leiwand am Eiland“ läuft ab Donnerstag, 6. August 2026 um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV