6 "Don't Look Up"-Figuren und ihre realen Vorbilder

In dieser satirischen Netflix-Produktion geht die Welt unter, also kann es sich wohl kaum um wahre Begebenheiten handeln – oder etwa doch?

Regisseur Adam McCay kombiniert in "Don't Look Up" gekonnt Motive aus seiner Medien-Satire "Anchorman" mit dem bissigen politischen Subtext aus "Vice". Daher wird es uns auch kaum wundern, dass die meisten Film-Figuren reale Charaktere zum Vorbild hatten.

Wir wollen euch hier verraten, an welche Promis dabei gedacht wurde.