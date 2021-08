Coming-of-Age im Krankenhaus

Hier macht die 16-jährige Lahela "Doogie" Kameāloha (Peyton Elizabeth Lee) auf der Pazifikinsel ihre Ausbildung zur Ärztin und muss zugleich mit typischen Teeanger-Problemen fertig werden.

Unterstützung erhält sie dabei durch ihre Familie, wobei sich Beruf und Privatleben vermischen, da die temperamentvolle irische Mutter (Kathleen Rose Perkins aus "I Am Not Okay with This") zugleich Doogies Vorgesetzte im Krankenhaus ist.

Während die Mutter aus Irland stammt, ist Vater Benny hingegen ein einheimischer Hawaiianer. Diese Rolle wird von Jason Scott Lee ("Mulan") übernommen. Ebenfalls mitwirken wird der aus "American Horror Story" bekannte Jeffrey Bowyer-Chapman.

Fans von Arzt-Serien und Hawaii-Begeisterte kommen hier also gleichermaßen auf ihre Kosten.

Die medizinische Coming-of-Age-Story soll im September auf Disney+ starten.