dotdotdot 2023: Wiener Kurzfilmfestival wird "Closer Than Ever"

Festivalsujet und Programmschwerpunkte

Das heurige Festivalsujet von dotdotdot ist eine Fotografie der estnischen Künstlerin Anu-Laura Tuttelberg aus einer Recherche-Serie für ihren Stop-Motion-Film "Winter in the Rainforest", der – Bild für Bild – in den tropischen Regenwäldern von Mexiko und Peru fotografiert wurde. Es ist ein Film von atemberaubender Schönheit, Zerbrechlichkeit und Nähe.

Gleich in der 1. Festivalwoche schlagen die Veranstalter:innen das erste Kapitel der Programmschwerpunkte auf und rücken junges Kino aus Österreich in den Fokus. Uns erwarten somit wohl außergewöhnliche cineastische Erfahrungen, spannende Filmgespräche und starke Kollaborationen mit genialen Programmpartner:innen wie Cinema Next, Tricky Women/Tricky Realities und dem Forschungsprojekt Realfiktion Klimarechnungshof. Gemeinsam mit dotdotdot wird provokativ das bevorstehende Ende der Welt ausgerufen: Klimawandel-Wissen meets Popkultur in diesem ersten Teil der Programmreihe Closer than ever.