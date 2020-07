16 ultimative Sommer-Filme, die ein Gefühl von Sommer wie früher vermitteln

Zurück ins 21. Jahrhundert, zumindest produktionstechnisch. Denn inhaltlich ist auch dieses Summer Movie eine nostalgische Reise in die 80er-Jahre. Im Jahr 2001 war die Parodie der typischen 80er-Teenie-Sexkomödien wie "Eis am Stiel", "Porky's" oder "Ich glaub ich steh' im Wald" ein ziemlicher Flop im Kino. Doch über die Jahre wurde daraus ein Kultfilm, in dem viele heute bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen mitspielten, darunter z.B. Bradley Cooper ("A Star is Born") in seiner ersten Rolle, Paul Rudd ("Ant-Man"), Christopher Meloni ("Happy") und Elizabeth Banks ("Pitch Perfect"). Die Handlung spielt am letzten Tag in einem Ferienlager im Sommer 1981.

Netflix hat aus der kultigen Komödie sogar zwei jeweils achtteilige Miniserien gemacht: Die Prequel-Serie spielt am ersten Tag des Summer-Camps (also vor dem Film) und die Sequel-Serie zehn Jahre danach. In beiden Serien sind die meisten Darsteller aus dem Kinofilm wieder dabei.

"Wet Hot American Summer" ist zurzeit nur als DVD/ Blu-ray erhältlich. Die auf dem Kinofilm basierenden Miniserien sind bei Netflix zu sehen.