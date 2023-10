Mit einer über 8.000 Seiten umfassenden Mangareihe, vier Fernsehserien, 18 Kinofilmen, drei Fernsehfilmen, drei Anime-Videos und einer Vielzahl von Videospielen ist "Dragonball" eines der größten Medien-Franchises der Welt.

Wie es aussieht, ist bei "Dragon Ball" auch nach beinahe 40 Jahren immer noch kein Ende in Sicht. So wurde auf der diesjährigen New York Comic Con verkündet, dass eine neue Serie mit dem Titel "Dragonball: Daima" kommt. Im ersten Teaser-Trailer wird ein Blick auf die langjährige und erfolgreiche Geschichte des Franchises geworfen. Seht selbst: