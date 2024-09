"Dreaming of a Freaking Fairy Tale"-Trailer: K-Drama-Serie kommt

In der K-Drama-Serie "Dreaming of a Freaking Fairy Tale" träumt Shin Jae-rim davon, ein modernes Aschenputtel zu werden und ihr bisheriges, simples Leben gegen ein Leben voller Luxus und Freizeit einzutauschen. Doch es fällt ihr nicht leicht, ihren Prinz Charming zu finden – Moon Cha-min ist nämlich nicht nur ihr Chef, sondern auch mit einer anderen Frau verlobt. Kann Jae-rim mit ihrem Traummann die Liebe finden oder wird sie entdecken, dass der wahre Weg zum Glück in ihr selbst liegt? Hier ist der Trailer dazu:

Wer spielt mit und wer ist die Showrunnerin?

In "Dreaming of a Freaking Fairy Tale" spielen Pyo Ye Jin als Shin Jae-rim, Lee Jun Young als Moon Cha-min, Song Ji Woo als Ban Dan-ah und Kim Hyun Jin als Baek Do-hong. Die Serie wurde von der renommierten Drehbuchautorin Baek Mi-kyoung entwickelt, die bereits viele erfolgreiche Dramen wie "Strong Girl Bong-Soon", "The Lady In Dignity And Mine" geschrieben hat.