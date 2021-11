Crash landing on you (2019-2020)

"Crash landing on you" war nicht nur ein Riesenhit in Südkorea, sondern auch eines der allerersten K-Dramen, das nicht davor zurückschreckte, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zu thematisieren. Das tut die Serie auf äußerst erfrischende und unterhaltsame Weise, Humor und Drama balancieren sich angenehm aus, auch vor Gesellschaftskritik und dem Aufzeigen veralteter Geschlechter-Rollenbilder weicht "Crash landing on you" nicht zurück.

Darum geht's: Yun Se-ri ist gut aussehende Erbin sowie Geschäftsführerin eines führenden südkoreanischen Modehauses – und in etwa das südkoreanische Paris-Hilton-Pendant. Beim Gleitschirmfliegen gerät sie in einen Sturm und landet unbeabsichtigt in Nordkorea. Dort lernt sie den sympathischen Offizier Ri Jeong-hyeok kennen. Klar, dass die beiden sich bald zueinander hingezogen fühlen. Aber kann ihre Liebe den politischen Konflikten standhalten?

