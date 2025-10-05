"Drei gegen Einen": Tim Mälzer verletzt sich
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" erlebte am 4. Oktober 2025 auf RTL in der Primetime die nächste Runde mit Moderatorin Laura Wontorra (36): Tim Mälzer (54) wollte sich zusammen mit Jan Köppen (42) und Jens "Knossi" Knossalla (39) erneut gegen Experten auf ihrem Fachgebiet beweisen. Doch bei einer Football-Challenge wird der TV-Koch zum medizinischen Notfall.
Das Trio trifft in der neuen Folge unter anderem auf Football-Nationalspieler Heiko Bals. Als Mälzer in der Challenge einen schweren Schlitten schiebt, fällt er plötzlich und schreit vor Schmerz. Ein Sanitäter muss eingreifen. "Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss", kommentiert Mälzer die Verletzung später.
Gegen diese Experten treten Mälzer und Co. an
Der Vorfall auf dem Footballfeld bleibt aber nicht die einzige Herausforderung: In insgesamt neun Disziplinen treten Mälzer, Köppen und Knossalla gegen Profis an. So müssen sie beim Sportholzfällen gegen den fünffachen Deutschen Meister Danny Martin antreten, sich im Billard mit Trickshot-Weltmeister Florian Kohler behaupten und beim Segwaypolo Nationalspieler Jan Müller Paroli bieten.
Auch Super Recognizer Elliot Selby, Bahnrad-Ass Robert Förstemann, Kart-Champion Elias Frey und "Wer wird Millionär?"-Gewinner Ralf Schnoor stellen das Trio auf die Probe - bevor zum Schluss Forklift-Weltmeisterin Tina Föhre-Scheller im Gabelstapler auf sie wartet.
In der Sendung winkten wie gewohnt bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Zuletzt gewinnt Tina Föhre-Schöller immerhin 25.000 Euro für die Champions.