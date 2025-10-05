"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" erlebte am 4. Oktober 2025 auf RTL in der Primetime die nächste Runde mit Moderatorin Laura Wontorra (36): Tim Mälzer (54) wollte sich zusammen mit Jan Köppen (42) und Jens "Knossi" Knossalla (39) erneut gegen Experten auf ihrem Fachgebiet beweisen. Doch bei einer Football-Challenge wird der TV-Koch zum medizinischen Notfall.

Das Trio trifft in der neuen Folge unter anderem auf Football-Nationalspieler Heiko Bals. Als Mälzer in der Challenge einen schweren Schlitten schiebt, fällt er plötzlich und schreit vor Schmerz. Ein Sanitäter muss eingreifen. "Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss", kommentiert Mälzer die Verletzung später.