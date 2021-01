10 schlimme Dreharbeiten, bei denen sich Stars verletzt haben

Auch wenn es schon lange her ist, gab es im Kino eine Zeit vor visuellen Effekten. DarstellerInnen waren gefährlichen Situationen ausgesetzt und mussten ihre Stunts oft selbst vollziehen. So auch Margaret Hamilton, die als böse Hexe in "Der Zauberer von Oz“ berühmt wurde.

Sie sollte einen dramatischen Abgang aus der Zauberwelt hinlegen und wurde mitten in einen Ring von Feuerwerkskörpern gestellt. Als die Szene gedreht wurde und die Funken zu sprühen anfingen, schaffte es Hamilton nicht rechtzeitig, die Falltür zu öffnen, und erlitt Verbrennungen in ihrem Gesicht und an ihren Händen. Aus Angst, keinen Job mehr zu bekommen, verklagte sie das Studio nicht, aber lehnte alle Rollen ab, bei denen sie mit Feuerwerkskörpern hantieren musste.

