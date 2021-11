Vielversprechender Regisseur

Ryusuke Hamaguchi ("Asako I & II") zählt zu Japans interessantesten Regisseuren der Gegenwart und "Drive My Car" gilt als sein bisher schönster Film. Daher sollte man sich das dreistündige Werk für einen Kino-Besuch während der Weihnachts-Ferien vormerken.

Übrigens erlebt bereits am 19. November mit "Wheel of Fantasy and Fortune" ein weiterer Hamaguchi-Film sein Kino-Debüt in Österreich.

"Drive My Car" startet am 23. Dezember in unseren Kinos.