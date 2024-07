Endet das erste Treffen im Liebesrausch oder war es am Ende doch nur eine "b’soffene Gschicht“? Auch in der zweiten Staffel "Drunk Dates“ gehen JOYN und ATV dieser Frage mit neuen Singles auf den Grund.

"Drunk Dates“ ist ein innovatives Dating-Format, das das traditionelle Dating auf den Kopf stellt. Die Teilnehmer:innen treffen in einer Wiener Bar erst aufeinander, sobald sie von Sanitäter:innen durchgecheckt und über die Risiken von übermäßigem Alkoholkonsum aufgeklärt wurden und der Alkomat-Messwert über ein Promille anzeigt. Spätestens dann sind die letzten Hemmungen abgebaut und die wahre Persönlichkeit tritt zutage. Am Programm stehen unterhaltsame und oft überraschende Begegnungen, bei denen auch der Humor nicht zu kurz kommt.