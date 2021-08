Netflix & Chill: Die 11 besten Dating-Filme auf Netflix

Eigenwillig wie ihre Filme

"La Binoche" ist eigenwillig, anspruchsvoll und komplex - so wie ihre Filme. In "Chocolat" ist sie besessen von Schokolade, in dem Liebesdrama "Der englische Patient" spielt sie eine Lazarettschwester, auf der ein Fluch zu liegen scheint. In "Die Liebenden von Pont-Neuf" verkörpert sie eine erblindende Malerin und in "Drei Farben: Blau" übernimmt sie die Rolle von Julie, die einen Verkehrsunfall überlebt.

