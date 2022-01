Verdächtig geringe Antikörper-Werte

Licht in die verwickelte Angelegenheit bringt Nachrichtenportal "Watson", wo RTL folgendermaßen zitiert wird: "Alle Promis sind gemäß der behördlichen südafrikanischen Einreisebestimmungen PCR getestet und begeben sich vor dem gemeinsamen Einzug in das Dschungelcamp in die vorgeschriebene Quarantänezeit."

Bei Christin Okapra sollen hingegen bei einem aktuellen Test in Südafrika so geringe Antikörper-Werte gemessen worden sein, dass sich der Verdacht aufdrängte, sie sei eigentlich gar nicht geimpft. Demnach reagiert RTL also auf Okapras möglicherweise falsche Angabe zum Impf-Status mit einem Rauswurf.