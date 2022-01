Tara Tabitha im Dschungelcamp: Erste Bilder aus Südafrika

Luxus-Villa für Tara

In ihrer Story zeigt die Influencerin und frühere "Ex on the Beach"-Teilnehmerin die luxuriöse Villa, in der sie bis zum Start der Show untergebracht zu sein scheint. Designer-Möbel, mehrere Bäder, beheizter Infinity-Pool und eine Aussicht wie im Paradies – bis es wirklich ins Camp geht, scheinen die KandidatInnen nochmal ordentlich verwöhnt zu werden. "Ich will hier bleiben, ich zieh doch nicht in den Dschungel", scherzt Tara.

Auch ein paar Eindrücke von ihrer Anreise zeigt die 28-Jährige ihren über 100.000 Fans – dabei liefen ihr sogar ein paar Giraffen über den Weg.