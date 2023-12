Sonntags stimmt das Dschungelcamp auf NFL ein

Gleich vier Primetime-Sendungen wird es in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geben. Neben den Übertragungen an den ersten beiden Tagen zeigt RTL das Dschungelcamp auch an beiden Sonntagen zur besten Sendezeit. Allerdings nur kurz, denn ab 20:55 Uhr wechselt der Sender von Australien in die USA. Dann strahlt RTL die Playoffs der National Football League (NFL) aus. Der K.o.-Modus in der Football-Liga startet schon eine Woche vor dem Dschungelcamp, am 13. Januar 2024.

Neben den vier Primetime-Ausgaben startet wie gehabt jeden Tag um 22:15 Uhr die Live-Übertragung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".