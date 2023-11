Ziehen diese Stars und Sternchen 2024 ins Dschungelcamp?

Anfang kommenden Jahres steht bei RTL wieder die Trash-Institution "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf dem Sendeplan (auch via RTL+). Zwar hat der Kölner Sender offiziell noch keine Prominenten für die 17. Staffel der beliebten Reality-Show bekannt gegeben, doch der Kölner "Express" will nun von gut informierten Quellen über die ersten Stars und Sternchen informiert worden sein, die sich 2024 in den Dschungel wagen.