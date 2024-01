Ein Social-Media-Star führt die Liste an

Twenty4Tim (23) ist ein Influencer und Sänger. Mit rund 2,6 Millionen Instagram-Follower:innen (Stand: 18. Januar) führt er die Social-Media-Liste unter den Dschungelcampern an. Laut RTL kommt der 23-Jährige, der 2023 sein Debütalbum "Phoenix" veröffentlichte, auf 7,5 Millionen kumulierte Abonnenten auf YouTube, TikTok und Instagram. Mit großem Abstand aber ebenfalls einer beträchtlichen Follower-Anzahl zieht Schauspieler Felix von Jascheroff (41) ins Camp. Der "GZSZ"-Star kann 409.000 Follower:innen für sich verbuchen.

Mike Heiter (31) hat sich mit seinen Auftritten bei "Love Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars" oder "Are you the One - Reality Stars in love" zum Reality-Star gemausert. Das brachte ihm auch Social-Media-Reichweite ein: Sein auf privat gestellter Instagram-Account hat 391.000 Abonnent:innen. Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin, bringt es dahinter auf 236.000 Follower:innen .

Dahinter folgen weitere Reality-TV-Stars: Kim Virginia (28), bekannt aus Formaten wie "Bachelor in Paradise" oder "Are You The One - Realitystars in Love", bringt es auf ihrem (privaten) Account auf 199.000 Follower:innen . "Make Love Fake Love"- und "Are You The One - Reality Stars in Love"-Kandidat Fabio Knez (30) hat 133.000 Instagram-Fans hinter sich. Leyla Lahouar (27), sie nahm an "Ex on the Beach", "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" teil, hat rund 109.000 Abonnent:innen.