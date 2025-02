Auch Pierre und Maurice haben ihre Fans

Sam Dylan (34) hingegen gönnt "am meisten Pierre den Sieg, weil ich mit ihm so viel lachen konnte", wie er spot on news nach seinem Exit verriet. "Er versteht einfach meinen Humor. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden aber sicherlich Lilly Becker wählen. Sie zieht jede Prüfung durch, sie hat ein gutes Herz." Dylan erklärte auch, wem er den Sieg nicht gönnt: Edith Stehfest und Jörg Dahlmann (66): "Er hat hier eine andere Rolle gespielt, immer dieses übertriebene Glücklichsein und dann hat er noch die Bäume umarmt. Der Jörg Dahlmann, der wegen seiner Kommentare bei Sky rausgeflogen ist, fängt nicht plötzlich an, die Welt zu lieben und die Bäume zu umarmen", so sein ehemaliger Mitstreiter.