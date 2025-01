Wen die Zuschauer mögen und wen nicht, kann man bei " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" täglich daran erkennen, wen sie via Telefonabstimmung in die Ekel-Prüfungen wählen und leiden sehen wollen. Wen das Moderatoren-Duo für seine Leistung im australischen Busch schätzt und wen eben nicht, verraten Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) jetzt gegenüber RTL .

Lästern über Yeliz Koc

Der "Ninja Warrior"-Kommentator Jan Köppen scheint nach der letzten Ess-Dschungelprüfung eine Kandidatin auf dem Kieker zu haben: Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Yeliz Koc (31). "Da ich das Gefühl hatte, sie hat es nicht wirklich probiert. Sie hat es nicht wirklich versucht. [...] Sie steckte diesen Stink-Tofu in den Mund und nahm ihn direkt wieder raus und dann fing sie an zu reden." Dieses Verhalten habe ihn "so ein bisschen genervt".

Auch Kollegin Zietlow traut der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) wohl nicht über den Weg: "Sie ist halt immer so ruhig und so hübsch und da kann man gar nichts dagegen sagen. Aber mich hat die Story mit dem Jimi ein bisschen irritiert, weil sie ist ja so lieb und so nett und fragt ihn nicht, wo er wohnt oder so, weil sie möchte ja nicht, dass er sich schlecht fühlt - erzählt es dann aber vor Millionenpublikum [dass er bei ihr auf der Couch schläft, Anm. der Red.]." Das habe sie "persönlich jetzt nicht sehr charmant" gefunden.