Auch an Tag 3 wurde es nicht leichter für Sam Dylan (33) bei RTLs "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+). Nachdem der Reality-Star schon am Vortag eine Dschungelprüfung abbrechen und mit null Sternen ins Camp zurückkehren musste, stand am Sonntag die nächste Prüfung für ihn an. Die Sterne standen nicht gut: "Ich bin so schwach, ich sehe mich selbst hier in der dritten Person", kündigte Sam schon im Voraus an.

Und wieder wurde es eng und ekelig. Dylan musste in eine Art stehenden Sarg steigen, der bis zum Hals mit Hirse befüllt wurde. Dort sollte er sechs Minuten verharren, während über seinem Kopf Tierchen wie Mehlwürmer und Kakerlaken in die Glasbox geschüttet wurden. Das Ziel war es, die Sterne, die ebenfalls von oben eingelassen wurden, mit dem Mund zu sammeln. "Das ist ja schlimmer als gestern", wurde Dylan schnell klar. Nicht mal drei Minuten schaffte der 33-Jährige diesmal, bevor seine Nerven wieder blank lagen und er die Prüfung erneut abbrechen musste.