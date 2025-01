Das Dschungelcamp wird volljährig: Die 18. Staffel des Reality-Urgesteins startete am 24. Jänner bei RTL (auch bei RTL+ ). Wie gewohnt blickte die Premierenausgabe auf den bereits zuvor erfolgten Einzug der Kandidatinnen und Kandidaten ins Camp. Doch vor dem ersten Probeliegen auf den Feldbetten und dem ersten Lagerfeuer mussten sich die Promis noch in Challenges beweisen, bei denen es nass und schwindelerregend hoch wurde. Auch als frischgebackene Camper wurde es ihnen anschließend nicht langweilig - die allseits gefürchtete Essensprüfung stand auf dem Programm.

"Ex von"-Verweigerin, "GZSZ"-Stars und Promi-Legenden

Schluss mit Urlaub: Unsanft wurde die erste Promi-Gruppe von den Rangern aus dem australischen Hotel und rein ins Dschungel-Abenteuer eskortiert. Dazu gehörte Model Lilly Becker (48), die sich als Ex-Frau von "Legende" Boris Becker (57) vorstellte, mit dem sie "gute und schlechte Zeiten" erlebt habe und jetzt abseits der Schlagzeilen die "echte Lilly" zeigen will. "Der Alte"-Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) machte seinen Mitcampern bei seiner Vorstellung bereits eine Ansage: "Ich bin alt, ich bin schwul, ich bin Ossi, ich gewinne das Ding." Reality-Ikone Yeliz Koç (31) hat laut eigenen Angaben keine Lust mehr auf Datingformate und freut sich auf den Dschungel, in dem es jetzt nur um sie gehen soll und in den sie mit einer knallpinken "Urinella" für das Pinkeln im Stehen reiste.

Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (67), der am 25. Januar und damit im Camp Geburtstag feiert, will als "rheinische Frohnatur" die Dschungelkrone holen. Moderatorin, Autorin, Influencerin, Mutter und Ex-"GZSZ"-Darstellerin Nina Bott (47) hofft auf die Voting-Stimmen der Fans der RTL-Daily. Auf die hofft auch der aktuelle "GZSZ"-Darsteller Timur Ülker (35), der sich in der Vorstellung als eitel bezeichnet und mit Haarspray in den Dschungel will, zudem verlobt und zweifacher Vater und damit nicht mehr zu haben ist.

Die erste Gruppe trat auf dem Weg ins Camp sogleich zu einer Prüfung an. Auf einem Seil aufgefädelte Sterne galt es über einen 200 Meter langen See mit sechs Hindernissen bis zu einem Sternenbaum zu transportieren. Alle sechs Promis waren erfolgreich und nahmen die sechs Sterne mit zum Einzug.