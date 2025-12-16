Der Countdown läuft: Am Freitag, dem 23. Januar 2026, fällt der Startschuss für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wie RTL bekannt gibt, flimmert die Erfolgsshow wieder täglich um 20:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel über die Bildschirme (auch auf RTL+). Das große Finale steigt dann am Sonntag, dem 8. Februar.

Am Tag danach kommen wie gewohnt alle Kandidatinnen und Kandidaten zum "Großen Wiedersehen" im Baumhaus zusammen, um auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken. Am 22. Februar folgt mit "Das Nachspiel" eine weitere Sendung, in der noch einmal mit der Zeit im Dschungel abgerechnet wird.

Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führen erneut durch den 17-tägigen Dschungel-Marathon sowie das Wiedersehen und das Nachspiel, auch Dr. Bob (75) ist selbstverständlich wieder mit von der Partie. Welche zwölf Promis sich den Strapazen, Prüfungen und dem berüchtigten Lagerfeuer stellen werden, hält RTL derweil noch unter Verschluss.